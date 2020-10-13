Ученые развеяли миф о растущей со временем схожести супругов

13.10.2020, 20:43, Разное

Американские ученые развеяли расхожий миф о том, что с течением времени супруги становятся все более похожими друг на друга внешне. Специалисты установили, что порой происходит обратный процесс.

В 1987 году исследователи изучили фотографии 12 супружеских пар и пришли к выводу, что чем дольше они живут вместе, тем более схожими становятся их лица. Они объяснили это тем, что люди оказываются в одних и тех же ситуациях и испытывают похожие эмоции, что отражается на мимике и коже, передает телеканал “Царьград”.

Новое исследование опровергло эти выводы. Ученые проанализировали снимки 517 пар, используя, в том числе, – программу распознавания лиц. Выяснилось, что иногда супруги не только не становятся похожими друг на друга, но напротив – приобретают разные черты лица. Однако эксперты отметили, что зачастую муж и жена изначально похожи друг на друга.