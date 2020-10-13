Мультсериал «Рик и Морти» внесён в федеральный реестр экстремистских материалов

13.10.2020, 20:37, Разное

Кировский районный суд Омска удовлетворил иск преподавателя русского языка и литературы Марины Герасименко о внесении в федеральный реестр экстремистских материалов американского мультсериала «Рик и Морти».

Создателей произведения обвинили в подрыве доверия к традиционным русским устоям и покушении на территориальную целостность России.

В ходе проведённой экспертизы специалистами факультета филологии Омского государственного университета им. Достоевского установлен факт наличия скрытых призывов к ведению агрессивной войны против России со стороны главного героя сериала Рик Санчеза. Лингвисты утверждают, что уничтоженная по сюжету в результате «кроненбергизации» планета C-137 является иносказательным названием Российской Федерации, а эксперименты, показанные в мультфильме неоднократно воспроизводились на учениях НАТО в странах Европы.

Также эксперты усмотрели в сериале пропаганду алкоголя, табакокурения и призывы к свержения государственного строя.

Постановлением регламентируется запрет трансляции мультсериала «Рик и Морти» на телеканалах и видеохостингах, а также запрет цитирования его персонажей в публичных местах и СМИ. Распространителей аудиовизуального произведения будут штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей и лишать лицензии на вещание. Лица, заявившие о просмотре мультфильма, могут быть привлечены к уголовной ответственности и не допущены к участию в выборах в органы власти.

– Я рада, что суд принял нашу сторону. Из-за этого непотребства ученики не могут сосредоточиться и хуже усваивают материал, а мультфильмы пусть смотрят отечественные. Мы с семьёй смотри «Дети против волшебников». Нам очень понравилось. А взрослые и подавно такое не смотрят. Ну какой взрослый может такое смотреть? — прокомментировала решение суда автор иска Марина Герасименко.