 

Мнение: Символические санкции

13.10.2020, 20:35, Разное

Судя по новостям Люксембурга, где прошло заседание министров иностранных дел стран ЕС, Европа в растерянности. Вроде бы и решили принять «санкции им.Навального», но у министров нет понимания, какими должны быть санкции, чтобы и на Россию хоть как-то повлиять, но что бы и Европу ненароком не наказать.

Вот и решили включить в санкционный список девятерых россиян, имена которых пока не известны. Возможно, что это россияне, у которых нет недвижимости и счетов в Европе. Да и не летают они в Европу…

По всему получается, что это какие-то символические санкции. Принимаемые исключительно ради того, чтобы что называется «сохранить лицо»…

На снимке: Инсталляция с самоваром чая «Новичок» у российского посольства в Берлине. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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