Московские давалки – Личное мнение

13.10.2020, 20:30, Разное

Ксения Бородина, чей муж лежит на диване и задрессировал несчастного Шантика до смерти, всё никак не может успокоиться, размышляя о падении нравов.

«У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол».

Что делать? ПроситЬся. Какие же липкие эти давалки!

Кто-то простенький скажет сейчас: Чо?! Мамочка публичной трансляции с лобкового места рассуждает о падении нравов?

Не спешите однако ржать над Ксенией. Всему, конечно же, есть объяснение.

И объяснение это — на поверхности. Порядочный Омар, с напрочь отбитым инстинктом охотника, потому что «работает» дома, садится за стол в кафе, но ему не дают спокойно там посидеть и пошвырять яйца в сторону!

Московские давалки сами липнут!

«Просто сейчас мы живём в таком мире, когда мужчине не требуется постоянно обороняться от врагов и догонять свою еду. Немало мужчин работает “в кресле за столом”.

Но ведь энергия, которая раньше предназначалась для защиты и охоты никуда не девается!

И именно она заставляет мужчину проявлять активность. Я не знаю как в регионах, может там все проще, но Москва избалована этим женским вниманием и эти сопливые песенки, остаются песнями, как всем нравится страдать, на деле, все как этот парень написал.

Все хотят поскорее в постель, без обязательств».

Получается, если вдруг Омара кто-то застукает с бабой в придорожном кафе Нахабино Московской области, то виноват не он, а она, московская давалка — 30 км от Москвы прошла и пришла! Чтобы прилипнуть моллюском к омару. Хотя сам Омар ведь наивно ждал только «элегантного европейского поклона» от девушки, и никак не более того!

А они, тварьки, липнут и липнут. Скорее в постель зовут и без обязательств! Что же поделать с ними?!

ОК, Ксюш, мы твою мировоззренческую концепцию столичной половой жизни поняли.

Какой же выход предлагает мамочка публичной трансляции с бревна? Понимая, что силой с армией московких давалок ей в одиночку не справиться, Бородина коварно действует лаской и уговорами.

В прошлый раз она убеждала, что на каждый горшок обязательно найдётся своя морковка, теперь же увещевает тем, что вы, давалки, достойны красивых ухаживаний:

«И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми. Неужели вам самим не приятно, чтобы за вами красиво ухаживали?! Зачем так быстро сдаваться! Согласны?».

Согласны? Нет, Ксюш, не согласны. Не виноваты. Какие красивые ухаживания можно ждать от Омара? Яйцом чтобы кинул?

Остались ли рыцари в наше время, вопрошает Ксения. Не, Ксюх, лыцарь остался только у тебя — верхом на Шантике. Сидит в хинкальной и в девок едой бросается — ждёт элегантного европейского поклона.

Расскажите, давалки, как домогаетесь мужиков!