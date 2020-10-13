Мнение: Опасная Германия, танцующие гробоносцы и англоцентризм эпохи викингов

13.10.2020, 20:20, Разное

1. Мне прислали ссылку на описание страшных обычаев современной Европы. Пишут, что немецкие школы заполнены выходцами из неблагополучных стран, которые привносят в немецкую культуру свою свежую струю. В частности, детей учат правильно отрезать головы, также им приходится отбиваться от вооружённой агрессии своих сверстников-мигрантов:

https://rua.gr/news/sobmn/38013-uroki-nemetskogo.html

Я знаю, что среди моих читателей есть и жители Германии. Скажите, насколько можно доверять подобным рассказам? Действительно ли Германия перестала быть тем спокойным и благополучным местом, каковым она казалась нам в девяностые годы?

2. Мем «Танцующие носильщики гробов» («Coffin Dance»), стал одним из главных символов тёмной эпохи коронавируса и чёрных протестов:

https://memepedia.ru/negry-s-grobom/

https://www.youtube.com/watch?v=w0D2nadzBSQ

На видео показана местная культурная традиция из Ганы, популярная также в других странах чёрной Африки и США. А вот музыка наша – трек «Astronomia» российского автора Антона Игумнова от 2010 года.

Возможно, это лучший музыкальный мем за весь 2020 год. Его мировая популярность огромна. Видеоролики с танцующими неграми, равно как и сама мелодия вызвали широкую волну народного творчества:

https://www.youtube.com/watch?v=j9V78UbdzWI

Сетевые пианисты уже активно разучивают «Астрономию» наряду с такими давно признанными шедеврами, как «Калинка-малинка», «Песня Тетрис» («Коробейники») и «Трололо» Эдуарда Хиля. Весьма популярно на Западе также творчество российской группы «Литтл Биг»:

https://www.youtube.com/watch?v=cWmAnNsi8nc

Вот так, например, выглядит эволюция русской музыки по мнению музыканта-ютубера:

https://www.youtube.com/watch?v=juRH40oQcIM

3. Читатели просили написать об игре «Короли-крестоносцы-3». Могу порекомендовать хороший исторический канал с видео в стиле этой игры – «Короли и полководцы» (Kings and Generals):

https://www.youtube.com/channel/UCMmaBzfCCwZ2KqaBJjkj0fw

Авторы из Канады и Казахстана делают детальные обзоры войн, битв и биографий правителей. Вот, например, обзор политической ситуации в Европе на стартовый 867 год:

https://www.youtube.com/watch?v=6yWsiN4iQI0

В комментариях зрители пожаловались, что не был упомянут Рюрик и вообще мало было сказано про эпоху викингов в России. Между тем, приключения варягов на востоке, – где они основали огромное государство Русь, осаждали самый крупный в Европе город Константинополь и плавали вплоть до юга Каспийского моря и до Урала – ничуть не менее интересны, чем мелкая возня норманнов где-нибудь в Англии и Франции или открытие норвежцами Гренландии с Америкой.

На том же канале выходит отличная серия роликов про раннюю историю Руси. Там есть некоторые ошибки и упущения (в том числе в переводе субтитров на русский), однако в целом по своему качеству эти обзоры биографий наших первых князей – Рюрика, Олега, Игоря, Ольги и так далее – лучше почти всех подобных англоязычных видео на Ютубе в жанре «история через карты»:

https://www.youtube.com/watch?v=W3CvfrmHpt4 Славяне и викинги: средневековая Русь и истоки Киевской Руси

https://www.youtube.com/watch?v=HY8Lb1w1JzY Ранние завоевания Руси: князья викингов в Восточном Риме

https://www.youtube.com/watch?v=TYxsfTMxaNY Как Русь стала христианской: Владимир Великий

https://www.youtube.com/watch?v=d4vROzoKElU Битва на Куликовом поле 1380 — монголо-русские войны

В комментариях к этим видео пользователи со всего мира пишут, что русская история оказалась гораздо интереснее, чем сериалы «Викинги» или «Игра престолов» (в сравнении с последней комментаторов особенно впечатлила месть княгини Ольги). А ведь они пока что дошли только до князя Владимира — самая интересная и сложная политическая борьба начинается дальше:

https://ruxpert.ru/Правители_России

Получается, что нашу средневековую историю успешно пропагандируют на весь мир всё те же шведы из Парадокса (студия, создавшая «Королей-крестоносцев») или какие-нибудь канадцы, снимающие подобные красивые ролики.

Ролики популярны в том числе потом, что авторы не заморачиваются спорами о том, кем на самом деле был Рюрик, а просто старательно изображают наших правителей такими же яркими и понятными мировому зрителю персонажами, как широко раскрученные викинги или выдуманные герои «Игры престолов». Их цель – не столько доказать самобытность или показать величие России (хотя без этого не обходится), сколько раскрыть драматизм и объяснить причины и следствия в истории.

Остаётся только пожелать, чтобы подобные видео начали делать и в России.