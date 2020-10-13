Мнение: Ближние подступы

13.10.2020, 20:10, Разное

В Чечне сегодня произошло столкновение с боевиками. Убиты сотрудники правоохранительных органов. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что ликвидированных террористов могли спонсировать с Запада. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — сообщил Кадыров. По словам главы Чечни, боевики находились в розыске и прятались в Сирии и на территории других стран. Он подчеркнул, что все, кто угрожает стабильности в регионе, будут уничтожены.

Любопытное совпадение – Турция завозит боевиков в Азербайджан, а появляются они в России. Кстати, что там с историей про борьбу на дальних рубежах? Дескать, мы их уничтожим там, чтобы они не пришли сюда. А что, если придут? А что, если уже пришли? В чем тогда смысл авантюры Путина в Сирии, если все, о чем он нам говорил, оказалось банальным враньем? Хотя, конечно, Путин настолько часто лжет, что принимать любые его слова на веру – само по себе признак слабоумия.