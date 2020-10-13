 

Специалисты опровергли информацию, что живущие вместе пары становятся похожими друг на друга

13.10.2020, 19:53, Разное

Исследователи Стэнфордского университета опровергли информацию о том, что люди с разными характерами и внешностью, которые живут вместе, становятся похожими друг на друга. Как оказалось, человек сразу ищет партнера с похожими чертами лица.
Социологи, проанализировав газетные заметки, которые посвящали годовщинам свадеб, отобрали 517 пар и составили базу данных из фото, которые были сделаны за первые 2 года брака и через много лет (от 20 до 69 лет). Дальше исследователи демонстрировали добровольцам фотографии «контрольного» человека и еще 6 лиц, одно из которых принадлежало супругу, остальные были просто случайные люди.

Участники должны были оценить похожесть лица на «контрольный» образ. Параллельно такое же задание решала и программа на компьютере, которую создали, чтобы распознавать лица людей. Испытуемые с задачей справлялись быстро, даже после демонстрации снимков, сделанных через много лет после бракосочетания. Но они замечали, что с течением времени лица людей становятся менее похожими.

Считалось, что общий быт оказывает влияние на внешность, но авторы не нашли этому никаких доказательств. Однако было отмечено, что с началом семейной жизни партнеры были более похожи друг на друга, чем на случайных людей. Ученые думают, что люди ищут возлюбленных схожих не только личными качествами, но и жизненными ценностями.



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