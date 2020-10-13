 

Владимир Пресняков заинтриговал поклонников фото Натальи Подольской с сыном

13.10.2020, 19:53, Разное

Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская ждут второго малыша. Артист опубликовал интригующую фотографию супруги и сына с интересной подписью, которая озадачила поклонников.
На своей странице в Instagram Владимир Пресняков поделился фотографией жены Натальи Подольской и наследника Артемия. На снимке они выглядят очень счастливыми радостными. Но у фанатов много вопросов вызвала подпись фото, где артист написал просто число 13 и даже в кадре можно заметить время 13 часов 13 минут и дата 13 октября.

Числа очень заинтересовали подписчиков, они подумали, что супруга Владимира Преснякова родила второго ребенка. В комментариях стали писать поздравления артисту с пополнением в семьи. Но некоторые внимательные читатели отмечают, что рожать жене вокалиста еще рано и интересовались, какое же событие зашифровал исполнитель в числе 13.



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