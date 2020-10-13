В Абхазии потребовали ужесточить карантин по коронавирусу

13.10.2020, 19:48, Новости дня

Депутаты парламента Абхазии обратились к президенту Аслану Бжании и премьер-министру Александру Анквабу с призывом ужесточить карантинные меры в республике в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе парламента.

«Депутаты Народного собрания – парламента Республики Абхазия выразили обеспокоенность неблагоприятной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекцией на территории республики и обратились к президенту и премьер-министру c просьбой ужесточить карантинные меры, что должно приостановить рост распространения заболеваемости и снизить нагрузку на Гудаутский госпиталь – единственный стационар для пациентов с коронавирусом», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Парламентарии также предлагают закрыть на карантин объекты общепита с возможностью работы с доставкой, усилить меры санитарного контроля в общественном транспорте, на продуктовых, вещевых рынках и магазинах, усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

Так, в целях поддержки национальной системы здравоохранения парламент просит «безотлагательно» обеспечить бесперебойную подачу кислорода в палатах Гудаутского госпиталя и в кратчайшие сроки наладить там компьютерный томограф, создать постоянно действующую группу медиков, работающих посменно в COVID-госпитале, перенести оперативный штаб по защите населения от коронавируса при Минздраве на базу Гудаутского госпиталя либо проводить рабочие заседания еженедельно.

Кроме того, депутаты предложили кабмину приостановить начисление налогов по специальным системам налогообложения (на время действия ограничительных мер, отсрочить уплаты налоговых платежей, перенести сроки сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организаций, за исключением индивидуальных предпринимателей и бюджетников, продлить срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей без взимания процентов за предоставленную отсрочку.

Помимо прочего, они призвали снять запрет на использование пластиковых (пенсионных) карт их держателями в банкоматах национальной платежной системы «Апра» и в pos-терминалах

А парламент предлагает Национальному банку Абхазии «предоставить право кредитным организациям реструктурировать задолженность, не назначать пеню и штрафы по кредитам, не увеличивать резервы по кредитам заемщикам – физическим лицам в случае ухудшения качества обслуживания долга».

Ранее региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан сообщил, что, судя по видам и формам коронавируса, никакой второй волны пандемии COVID-19 нет.

В понедельник ВОЗ сообщала, что в мире число выявленных случаев коронавируса превысило 37 млн человек. ВОЗ не исключала, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.