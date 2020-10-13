 

Севастополь ввел режим повышенной готовности из-за нехватки воды

13.10.2020, 19:48, Новости дня

В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности. Ресурса водохранилища, если не будет большого количества осадков, хватит на 81 день, сообщили в городском правительстве.

Сейчас запасы Чернореченского водохранилища, питающего водой большую часть Севастополя, составляют 16,8 млн кубометров, при том что 7 млн кубометров – это та отметка, ниже которой опускаться нельзя, передает ТАСС.

Напомним, летом этого года из-за рекордной засухи наблюдалась большая нехватка воды в Крыму. Ее переброску в Симферопольское водохранилище осуществляли военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов.



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