 

После стрельбы под Нижним Новгородом завели дело о халатности

13.10.2020, 19:48, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности при выдаче разрешений на ношение оружия 18-летнему парню, который открыл стрельбу в городском округе Бор Нижегородской области, в результате чего три человека погибли, еще трое получили ранения.

«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК Нижегородской области.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Отмечалось, что оружием парень владел назаконных основаниях. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.



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