Самым популярным среди смартфонов Apple станет iPhone 12

13.10.2020, 19:01, Новости дня

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо не сомневается, что среди продукции Apple по итогам текущего года самым популярным устройством станет смартфон новой двенадцатой линейки. Интрига пока сохраняется в том, какая именно модель окажется в лидерах.

По мнению эксперта, iPhone 12 mini и экраном на 5,4 дюйма обеспечит примерно 20% продаж устройств всей 12-й линейки. Такой же спрос ожидается на модели iPhone 12 Pro и Pro Max. А вот базовая версия iPhone 12 получит 40% покупателей данных изделий.

Таким образом, в этом году самой удачной моделью смартфона у Apple окажется классическое устройство. Впрочем, это вовсе не означает, что рынку не нужно разнообразие. Ведь остальные 60% приходятся на другие модели.