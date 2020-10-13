 

Процессор Exynos 10 получил первое место в рейтинге AnTuTu

13.10.2020, 19:02, Новости дня

Южнокорейская компания «Самсунг» признала, что Exynos 1080 следует считать флагманским чипом в линейке продуктов, выпускаемых производителем. Напомним, что он создан по технологии 5 нм с использованием процессорных ядер Cortex-A78 и графического Mali-G78.

Устройство работает при частоте 2,1 ГГц. Производительность примерно на двадцать процентов выше, чем у предыдущей версии Cortex-A77. Однако новостью для экспертов стало то, что в рейтинге AnTuTu Exynos 1080 набрал более 650 тысяч баллов, обойдя даже Snapdragon 865 Plus, который до сих пор считался непревзойденным.

Сам Snapdragon 865+ набрал чуть более 615 тыс. баллов. Snapdragon 865 – 610 тысяч, остальные версии получили еще более низкую оценку. По словам экспертов, Exynos 1080 используют в производстве Vivo X60, который будет представлен в ближайшее время.



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