 

В Берлине выявлено рекордное число случаев коронавируса

13.10.2020, 19:26, Новости дня

Число новых выявленных случаев коронавируса достигло в германской столице рекордного уровня в 706, сообщили власти Берлина.

По сравнению с понедельником число новых случаев заражения в Берлине выросло почти в три раза (накануне зарегистрировали 252 случая). Больше всего инфицированных выявлено в столичных районах Нойкельн (плюс 172) и Митте (плюс 109). На 100 тыс. жителей Берлина в течение семи дней приходятся в среднем 72 случая заражения. Всего в столице ФРГ с начала пандемии коронавирусом заразились 18 тыс. 327 человек, по Германии – 329 тыс. 453, передает ТАСС.

В пятницу ВОЗ сообщила о новом рекорде по количеству заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировали 350 тыс. 766 пациентов с COVID-19.



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