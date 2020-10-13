Мария Шарапова стала одной из самых богатых женщин США

13.10.2020, 19:03, Разное

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список 97 самых богатых женщин США по версии Forbes. Уже четверть века спортсменка живет в Брейдентоне, штат Флорида.

Состояние 33-летней женщины аналитики оценили в 200 миллионов долларов. Таким образом, она заняла в рейтинге 87-е место, обойдя известную певицу Леди Гагу. Эксперты отмечают, что основным источником доходов Шараповой является спорт, однако немалые деньги ей приносит и кондитерская компания Sugarpova. Стоит также отметить, что с 2018 года теннисистка состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом, передает Пятый канал.