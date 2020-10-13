 

Мария Шарапова стала одной из самых богатых женщин США

13.10.2020, 19:03, Разное

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список 97 самых богатых женщин США по версии Forbes. Уже четверть века спортсменка живет в Брейдентоне, штат Флорида.

Состояние 33-летней женщины аналитики оценили в 200 миллионов долларов. Таким образом, она заняла в рейтинге 87-е место, обойдя известную певицу Леди Гагу. Эксперты отмечают, что основным источником доходов Шараповой является спорт, однако немалые деньги ей приносит и кондитерская компания Sugarpova. Стоит также отметить, что с 2018 года теннисистка состоит в отношениях с британским миллионером Александром Гилксом, передает Пятый канал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Эволюция Кейджа: 5 ярких кинообразов голливудского актера

24.06 / Вандалы сломали ретро-автомобиль у Музея советского детства

16.08 / Медики развеяли семь распространенных мифов о пользе сока

04.08 / Мнение: Ария жука

27.08 / “Бывалые” в Белоруссии

21.09 / На катере в Мытищах нашли двух мертвецов

08.07 / Нейросеть поможет выращивать искусственные органы

22.07 / Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок “Сверхъестественного”: Все написано на наших лицах

20.07 / Коронавирус в России: число зараженных превысило 777 тысяч

29.07 / Политика: Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска