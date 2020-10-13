Ученые рассказали, что возраст не влияет на восприимчивость к COVID-19

13.10.2020, 19:07, Разное

Специалисты из Исследовательского центра по борьбе с зоозонами при Университете Хоккайдо сообщили, что на восприимчивость к COVID-19 не воздействует возраст людей, но он отягощает болезни и оказывает влияние на летальность. Информация опубликована в издании Scientific Report.

Учеными создана модель на основе данных Италии, Испании и Японии, чтобы продемонстрировать, что возрастом не обусловлена восприимчивость к коронавирусной инфекции. Смерть у людей пожилого возраста связывают со степенью возможного их заражения из-за возраста и вероятностью того, в какой степени они будут поражаться болезнью из-за пожилого возраста. Согласно данным за май месяц 2020 года на 100 000 человек количество смертельных случаев в Италии составляло 382,3, в Испании 507,2 и в Японии 13,2. Проанализировав информацию, определено, что, невзирая на различие уровней летальности, для государств идентично возрастное разделение смертей.

Исследователями была разработана математическая модель расчетов восприимчивости различных возрастных групп в разнообразных условиях. Было также учтено ориентировочный уровень контактов среди людей каждой группы и ограничения действий вне дома в этих странах.

Из модели следует, что между различными возрастами восприимчивость разная, если предполагать, что на тяжесть болезни и летальность не оказывает влияния возраст людей. Но также из расчетов следует, что возраст не должен повлиять на восприимчивость, но негативно может сказываться на смертности и тяжести болезни.