Мнение: Киргизия снова осталась без премьер-министра

13.10.2020, 18:50, Разное

Президент Киргизии Жээнбеков отказался утвердить назначенного "революционного" премьера Садыра Жапарова, сославшись на то, что при его утверждении не было кворума. И таки да – с юридической точки зрения Жапаров не легитимен, так как кворума действительно не было.

Документы об утверждении Жапарова премьер-министром отправили обратно в парламент. Таким образом Киргизия де-юре снова без премьер-министра. Договорятся ли Жапаров с Жээнбековым о сохранении поста премьер-министра за "оппозиционным политиком" через повторное утверждение или же его ждет судьба Атамбаева https://colonelcassad.livejournal.com/6241968.html, узнаем в ближайшие дни.

Весьма вероятно, что Жапаров кинет прочих оппозиционеров и договориться с Жээнбековым о кресле премьера после законного утверждения в парламенте с помощью провластных депутатов. В обмен Жапаров поддержит продолжение правления Жээнбекова и фактически заключит Жээнбековым сепаратную сделку, кинув прочих оппозиционеров, которые тоже хотели в премьер-министры, но не успели/не захотели договориться. Ну а если не договориться, то камер в СИЗО НКГБ много, причем после "революции" некоторые из них скоропостижно опустели, ожидая новых проигравших от последствий киргизинга.

Провластные депутаты местного парламента заявляют, что Жапаров по сути беглый зэк и его надо не в премьер-министры, а обратно в тюрьму. Но тут уж как пойдет – либо в премьеры, либо в тюрьму. В зависимости от того, о чем "беглый зэк" договорился с президентом. Таковы особенности молодой, но перспективной киргизской демократии.

Стоит отметить, что Россия и Казахистан официально поддержали Жээнбекова как легитимного президента Киргизии, прозрачно намекая, что он должен остаться.

Своеобразный сигнал для местных кланов, что им надо договориться между собой, а потом договориться с Жээнбековым. А ведь еще совсем недавно Киргзию ставили в пример всем остальным борцам за демократию – мол посмотрите, как они быстро взяли власть, учитесь.

Что-то с каждым днем советов учиться у Киргизии все меньше и меньше. Суровая среднеазиатская реальность в очередной раз решительно нагибает эльфийские представления о демократическом процессе и правовом государстве.