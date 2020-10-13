Эксперт: Радикализация протестов может быть выгодна Лукашенко

13.10.2020, 18:43, Разное

В ответ на силовые акции со стороны протестующих Александр Лукашенко может ужесточить предпринимаемые правоохранителями меры, а потом сказать, что действия силовиков спровоцировали демонстранты. Такое мнение высказал политолог Александр Алесин.

Эксперт не исключил, что ОМОН начнет применять против протестующих резиновые пули. А в случае нападения на сотрудников правоохранительных органов возможно использование боевого оружия, отметил эксперт.

По его мнению, Лукашенко рассчитывает, что радикализация протеста расколет оппозицию: те, кто настроен на мирную смену власти, испугаются и уйдут с улиц. Останутся лишь те, кто настроен решительно. Но таких людей меньшинство, и разобраться с ними будет проще, уверен Алесин.

“Если раньше они терялись среди мирных демонстрантов, то теперь станут видны”, – цитирует эксперта портал “Белорусский партизан”.

Если на протестных акциях начнется насилие, власти могут объявить оппозицию террористами. После этого на демонстрантов могут бросить подразделения спецназа, продолжает Алесин.

Возможные столкновения также дискредитируют идею ненасильственного протеста, заметил политолог. Умеренная часть демонстрантов, увидев действия радикалов, встанет на сторону властей и потребует навести порядок, сказал политолог.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются больше двух месяцев. Оппозиция призывает Лукашенко к переговорам, но садиться за один стол со своими оппонентами Батька не намерен.

Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко на выборах и ввел санкции против его окружения. Основной оппонент белорусского лидера Светлана Тихановская была вынуждена выехать за границу.