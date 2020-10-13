 

Темы Донбасса не будет в опросе, который инициировал Зеленский – замглавы ОПУ

13.10.2020, 18:40, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк утверждает, что в ходе опроса, который инициировал глава государства Владимир Зеленский, тему ситуации на Донбассе “протягивать” не будут. Об этом он сказал в интервью hromadske.

“Мы ожидали, что будут опасаться вопросов Донбасса. Мы не хотим вредить сами себе и задавать вопросы, которые несут опасность. Скоро будут опубликованы вопросы, и все увидят, что никакой “зрады” там нет”, – заявил он

По его словам, анонсированный на 25 октября опрос неправильно называть референдумом – по сути он является репетицией референдума.

“Это естественно, когда государственная политика подкрепляется тем, чего хотели бы граждане. Конечно, если говорить о референдуме, то в таком случае должно быть широкое обсуждение вынесенных вопросов. Государство должно обеспечить полную и всестороннюю информацию, чтобы гражданин имел полный выбор”, – отметил замглавы ОПУ.

Зеленский сегодня заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”. Он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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