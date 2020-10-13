 

Рейтинг престижности паспортов. Украина оказалась в числе стран, показавших самый большой прогресс за 10 лет

13.10.2020, 18:40, Новости дня

Украина оказалась в числе стран, показавших самый большой за 10 лет прогресс в рейтинге престижности паспортов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией Henley & Partners.

В 2010 году украинский паспорт находился на 65 месте и за десятилетие улучшил свои позиции на 24 пункта. Сейчас Украина занимает 41 место по уровню свободы передвижения.

Вместе с Украиной существенно укрепили свои позиции ОАЭ (+47 позиций), Тайвань (+37), Колумбия и Восточный Тимор – по 31 позиции, Албания (+28), Босния и Герцеговина (+26).

Сейчас паспорт Украины позволяет гражданам посещать 129 стран мира без получения визы.

Лидерами рейтинга являются Япония (191 страна для посещения без виз), Сингапур (190), Германия и Южная Корея – по 189 стран.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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