Как часто можно есть фастфуд, не опасаясь за свою жизнь

13.10.2020, 18:35, Разное



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Мы любим фастфуд все больше

Проблема профилактики вредного действия фастфуда на здоровье людей актуальна для России. Опрос Nielsen в 2015 году показал, что россияне посещают фудкорты с быстрой едой в среднем чаще, чем жители 32 стран Европы. В 2018 году было подсчитано, что потребление фастфуда в РФ существенно увеличилось всего за год (на 50-100% в зависимости от города). Глава Роспотребнадзора в 2019 году сообщила, что фастфуд употребляют 78% школьников. Но в СМИ она не уточнила, как часто они это делают, поэтому информацию сложно трактовать. Избыточный вес в РФ есть у 46% мужчин и у 34% женщин.

Поражающие факторы фастфуда

Вредное действие быстрой еды в первую очередь обусловлено высоким содержанием в ней соли, добавленного сахара, легкоусвояемых углеводов, транс-жиров и насыщенных жиров. Вредным эффектам каждого их этих компонентов посвящены тысячи исследований. Хорошо известно, что регулярное употребление продуктов, которые их содержат, связано с преждевременной смертью, риском развития сахарного диабета, ожирения, болезней сердца и сосудов, рака. У нас нет возможности останавливаться здесь на этом вопросе, МедПортал часто освещает данную проблему.

Чем больше, тем вреднее

Вредный эффект фастфуда дозозависим, он связан с регулярностью употребления пищи такого рода. В одном из наиболее авторитетных исследований по этой теме ученые проанализировали вес и риск развития сахарного диабета 2 типа у более чем трех тысяч человек, за которыми наблюдали 15 лет. Оказалось, что люди, которые едят фастфуд два раза в неделю, становятся в среднем на 4,5 килограмма тяжелее, чем их сверстники, потребляющие «мусорную еду» один раз в неделю. У тех, кто придерживался режима «два раза в неделю», устойчивость тканей к инсулину была в два раза выше, что указывало на риск диабета в будущем. Научная работа 2012 года подтверждает и дополняет эти данные: употребление фастфуда чаще двух раз в неделю увеличивает риск развития сахарного диабета и болезней сердца.

У людей, которые едят фаст-фуд 1-3 раза в неделю и чаще, риск ожирения – общего и центрального – выше на 20-129%. Каждая дополнительная порция быстрой еды в неделю связана с увеличением индекса массы тела. Американские диетические рекомендации 2010 года содержат формулировку «наиболее сильная связь обнаружена между употреблением фастфуда и ожирением, если употреблять фастфуд один раз в неделю и чаще».

Все понятно, но сколько конкретно?

Руководства по правильному питанию не сообщают нам, как часто можно есть фаст-фуд без тяжелых последствий для здоровья. Из них мы знаем, что такая еда вредна, а также какое количество ее опасных компонентов (соли, добавленного сахара и насыщенных жиров) можно получать.

Разрушительные эффекты вредной пищи проявляются при ее регулярном употреблении. Если есть ее иногда, последствий быть не должно. Важно найти грань между этими «регулярно» и «иногда».

Вредную пищу безопасно есть только при правильной диете

По мнению Дэвида Каца (David Katz), директора Йельского центра профилактических исследований, употребление фастфуда один раз в неделю можно назвать нерегулярным, эпизодическим. То есть, время от времени – не чаще одного раза в неделю – можно съесть порцию опасной, но вкусной еды: организм нормально перенесет это. Эксперт добавляет, что в ресторанах фастфуда все чаще появляется сравнительно здоровая пища. Это связано с тем, что спрос на нее растет, а забегаловки не хотят терять клиентов.

В то же время Кац подчеркивает, что формула «раз в неделю можно» слишком проста для реальной жизни. Вредную пищу мы можем получать не только в заведениях общепита. Эксперт уточняет, что единичное употребление фастфуда неопасно на фоне здоровой диеты. Однако для тех, чей рацион нельзя назвать здоровым, фаст-фуд только усугубит риски для здоровья. Кроме того, нужно обращать внимание на то, как часто происходит «случайное» употребление вредной пищи, и не позволять себе излишеств.