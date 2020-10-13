Россиянам дали советы по укреплению здоровья детей в холодный период

13.10.2020, 18:23, Разное

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева поделилась с жителями региона рекомендациями по сохранению здоровья детей в холодный период. Прежде всего врач советует россиянам обеспечить для ребенка здоровую среду.

Одинаева подчеркнула, что если в окружении ребенка есть болеющие легко передающимися заболеваниями люди, нужно оградить его от контактов с ними. Не менее важно, чтобы у детей был полноценный сон, сбалансированное питание и правильный распорядок дня. По мнению педиатра, детям необходимо регулярно гулять на природе, заниматься спортом и закалять организм, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.