США осудили решение Турции возобновить разведку в Восточном Средиземноморье

13.10.2020, 18:10, Новости дня

Соединенные Штаты выражают сожаление в связи с объявлением Турции о возобновлении геологоразведочной деятельности в спорных районах восточного Средиземноморья, над которыми Греция провозгласила свою юрисдикцию.

«Заявление Турции в одностороннем порядке усиливает напряженность в регионе и намеренно затрудняет возобновление важнейших предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО – Грецией и Турцией», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

«Принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженности в восточном Средиземноморье, – подчеркивается в заявлении. – Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией. Односторонние действия не могут укрепить доверие и не приведут к долгосрочным решениям».