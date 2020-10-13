 

США осудили решение Турции возобновить разведку в Восточном Средиземноморье

13.10.2020, 18:10, Новости дня

Соединенные Штаты выражают сожаление в связи с объявлением Турции о возобновлении геологоразведочной деятельности в спорных районах восточного Средиземноморья, над которыми Греция провозгласила свою юрисдикцию.

«Заявление Турции в одностороннем порядке усиливает напряженность в регионе и намеренно затрудняет возобновление важнейших предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО – Грецией и Турцией», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

«Принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженности в восточном Средиземноморье, – подчеркивается в заявлении. – Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией. Односторонние действия не могут укрепить доверие и не приведут к долгосрочным решениям».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / АЕБ ухудшил прогноз по авторынку России после падения продаж в июне

07.08 / Политика: «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

09.09 / Франция отложила переговоры о сотрудничестве с РФ по вопросам безопасности

02.10 / В Раде выразили готовность оказать военную помощь Азербайджану

16.09 / Нидерланды выступили против распространения санкций США на компании ЕС

08.10 / Украина предоставила ОБСЕ доказательства факта поджога боевиками сухой травы в районе Попасной

04.10 / Welt – карантин в Германии обязателен для всех — но не для депутатов бундестага

13.07 / Разбившийся в Нижегородской области Ан-2 был занят на сельхозработах

10.07 / Китай пообещал ввести ответные санкции в отношении США

17.07 / Топливо из накренившегося из-за шторма судна попало в Байкал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска