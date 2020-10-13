 

В онлайн-конкурсе на лучший портрет мэра Москвы победил Shädman

13.10.2020, 18:02, Разное

На сайте мэрии Москвы завершился конкурс для художников, которые должны нарисовать портрет Сергея Собянина для общественной приемной. Победителем соревнования стал швейцарский онлайн-иллюстратор Шадман (Shädman). По словам пресс-службы мэра, выбор пал на художника благодаря его популярности в интернете и широкому портфолио рисунков на собственном сайте и rule34.

В техническом задании на изображение Собянина было указано «подчеркнуть мужскую привлекательность мэра Москвы», используя упрощенный художественный стиль, похожий на web-рисунок, что должно заинтересовать молодых жителей столицы. Пресс-служба отметила, что в случае качественно выполненной работы иллюстратор Shädman сможет претендовать на аналогичный заказ от администрации президента.

«Я даже и не думал о победе в этом конкурсе, больше считал это шуткой для фанатов, но теперь я готов со всей серьёзности подойти к выполнению задачи и довести москвичей до возбуждения новым обликом их мэра», — написал у себя в Twitter Shädman.

Итоговая сумма тендера составила 170 млн рублей. Деньги уже перечислены на личный счёт иллюстратора в OnlyFans.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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