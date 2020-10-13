“Мы в Италии!”: Виктория Боня впечатлила поклонников образом в откровенном наряде

13.10.2020, 17:53, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию коротких видео, демонстрирующих моменты её визита в солнечную Италию. В одном из роликов красотка предстала перед подписчиками в наряде с очень откровенными вырезами.

Как пояснила знаменитость, целое множество новых нарядов её привезли знакомые, приехавшие из Испании. Одно из упомянутых легких платьев Виктория Боня надела на себя и прогулялась в нем по итальянским улицам. Одеяние выполнено в ярко-красном цвете и имеет два очень пикантных разреза: один из них начинается возле шеи и опускается до пояса, второй же – снизу, доходит почти до зоны бикини. В столь обворожительном образе красавица сделала видеосессию, материалы из которой частично разместила в своих Stories. Несколько роликов, в свою очередь, были опубликованы подругой и фотографом модели Катей Сол.



К слову, выяснилось, что Боня очень популярна далеко за пределами России. В частности, во время прогулки к ней подошла одна из жительниц города и обратилась к звезде с просьбой сделать совместное селфи, в которой ведущая подошедшей не отказала.