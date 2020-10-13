Власти Украины продлили карантин до конца года

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13.10.2020, 17:43, Новости дня

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании продлил карантин, введенный в связи с коронавирусом, до конца года.

За соответствующее решение проголосовали члены правительства единогласно, трансляция заседания велась на странице правительства в Youtube, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские власти 17 марта приняли так называемый коронавирусный закон, который установил ответственность за нарушение карантина. При этом само понятие карантина на Украине довольно размыто, самоизоляция для прибывших из Италии, Ирана, Китая и других «вирусных» стран остается рекомендательной. Общенационального карантина тоже нет, то есть граждане могут свободно покидать дома и передвигаться по стране. При этом закрыты метро, кафе, кинотеатры и прочее. В мае кабинет министров Украины смягчил ряд ограничительных мер. Позже карантин был продлен до ноября.



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