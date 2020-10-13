У Криштиану Роналду выявили коронавирус

13.10.2020, 17:43, Новости дня

Тест на коронавирус футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался положительным, сообщили в Федерации футбола Португалии (FPF).

Отмечается, что 35-летний форвард не испытывает никаких симптомов, он находится на изоляции, передает РИА «Новости».

В июне Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером. Он стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов.