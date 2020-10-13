У Криштиану Роналду выявили коронавирус
13.10.2020, 17:43, Новости дня
Тест на коронавирус футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался положительным, сообщили в Федерации футбола Португалии (FPF).
Отмечается, что 35-летний форвард не испытывает никаких симптомов, он находится на изоляции, передает РИА «Новости».
В июне Forbes назвал Роналду первым футболистом-миллиардером. Он стал первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов.
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