 

В Центробанке рассказали о признаках телефонного звонка от мошенников

13.10.2020, 17:43, Разное

Центральный банк России совместно с правоохранительными органами разработал памятку о том, каким образом можно определить телефонный звонок от мошенников. Специалисты отмечают, что у таких звонков есть несколько отличительных признаков.

Эксперты подчеркнули, что аферисты часто представляются сотрудниками банков. В связи с этим россиянам напомнили, что банковские работники никогда не попросят сообщить PIN-код, CVC-код или номер банковской карты, а также SMS-коды подтверждения. Также злоумышленники часто предлагают заработать на прохождении опроса, запугивают абонентов и торопят их с ответом. При поступлении таких звонков специалисты рекомендуют бросить трубку, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Мнение: Майдан организовала ОПГ во главе с Порошенко

29.06 / Мнение: В тюрьму из-за работы жены….

26.09 / В Тихом океане появляются аномальные горячие пятна, в которых гибнет все живое

02.10 / Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

06.10 / “Это даже в шутку произносить нельзя!”: Манукян набросился на Наргиз за оправдание нацизма

01.09 / Джиджи Хадид поделилась новыми кадрами “беременной” фотосессии и рассказала о своем сроке

02.07 / 18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

29.06 / Мария Порошина: «Дмитрий Назаров воспитывал меня в сложном подростковом возрасте»

28.07 / Законопроекты о защите детей обсудят с родительским сообществом и экспертами – Володин

18.09 / Шумная и чуть пьяная Катя – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска