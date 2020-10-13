112 – экологи предрекли Украине водную катастрофу

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13.10.2020, 17:35, Новости дня

Несмотря на то что Украина одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе, политики продолжают хищнически относиться к этому ресурсу. Как передаёт «112 Украина», эксперты предостерегают, что пока экология остаётся в топе тем для манипуляций, это чревато для страны трагическими последствиями.


Reuters

Согласно данным социологии, тема сохранения окружающей среды и противодействия изменениям климата для украинцев стоит очень остро, и актуальными эти вопросы считают около 92% киевлян. Однако, пишет «112 Украина», эксперты предостерегают, что, пока экология остаётся в топе тем для манипуляций, это чревато для страны трагическими последствиями.

«Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того, что Украина — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы ещё и очень хищнически относимся к этому ресурсу. Вместо того чтобы решать непростыми путями все эти проблемы, потому что простых решений здесь не будет, мы размениваем время на какие-то точечные хайповые вещи», — говорит Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

При заигрывании с экологическими вопросами, считают эксперты, может нарушиться баланс, и в дополнение к пренебрежению экотематикой можно нанести удар по экономике.

«Да, мы смотрим на Европу, да, мы хотим жить в чистой стране, хотим решать эти проблемы, но здесь очень важно, чтобы власть полностью не перешла в руки условной Гретты Тунберг украинской. Возможности для активистов, к сожалению, очень много, а ответственности почти нет», — считает политолог Кирилл Сазонов.



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