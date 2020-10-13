 

Китай перестраивает миропорядок «по своему образу и подобию», пока на Западе царит раздор

13.10.2020, 17:35, Новости дня

Выход США из органов системы ООН и разногласия с европейскими союзниками позволяют Китаю расширять возможности по перестройке мирового порядка, пишет The Times. Издание призывает демократические нации восстанавливать равновесие и заполнять вакуум, образовывающийся в многосторонних организациях, чтобы им не могли воспользоваться авторитарные государства.

На этой неделе в штаб-квартире Организации Объединённых Наций будут избраны представители важнейшего органа по правам человека в системе организации на следующий год. Как предполагает The Times, в результате голосования Китай вернётся в Совет ООН по правам человека после всего лишь года отсутствия. 

Как отмечает издание, опыт показывает, что Пекину даже не нужно формальное членство в Совете, для того чтобы уклоняться от реальной критики в правозащитном органе. И всё же его возвращение станет «символом усилий Коммунистической партии Китая по перестройке международного порядка по своему образу и подобию».

В связи с тем, что в этом году появились доказательства «вопиющих» нарушений прав человека в Китае, The Times призывает демократические страны отложить в сторону свои разногласия и не допустить подобного развития событий, несмотря на то что ставит под сомнение эффективность Совета, учитывая ситуацию в области прав человека в некоторых из избранных в него членов.

Усилия Китая по перестройке мирового порядка не ограничиваются исключительно данной областью. В настоящий момент страна контролирует 4 из 15 органов ООН, которые помогают устанавливать глобальные стандарты для авиаперевозок, телекоммуникаций и даже сельского хозяйства. При этом ни одно другое государство не контролирует более одного органа.

Более того, Поднебесная пользуется разногласиями западных стран и добивается поддержки небольших государств при помощи «долговой дипломатии». В то же время Китай несправедливо пользуется тем, что относится к развивающимся странам, несмотря на то что является второй по величине экономикой в мире.

The Times напоминает, что ни США, ни страны ЕС не смогли помешать Китаю возглавить Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН после «кампании по взяточничеству и принуждению» среди стран Африки. Тем не менее успех Пекина послужил сигналом к пробуждению перед избранием генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности. Благодаря усилиям Вашингтона большинство демократических наций поддержали кандидата из Сингапура, помешав Пекину взять контроль над пятым органом.

При этом в будущем подобные объединённые усилия могут зависеть от того, кто одержит победу на президентских выборах США в ноябре этого года. Так, Соединённые Штаты под руководством президента Дональда Трампа оттолкнули от себя союзников. Кроме того, ООН претендующий на избрание на второй срок Трамп считает устарелой и бесполезной структурой.

Таким образом, выход США из органов ООН, которые там считают скомпрометированными, таких как ЮНЕСКО и Совет по правам человека, создаёт для Китая больше пространства для расширения своих возможностей. Выход Соединённых Штатов из Всемирной организации здравоохранения в разгар пандемии The Times называет «подарком» Китаю, который стремится занять позицию «ответственного лидера мирового сообщества».

Решение премьер-министра Бориса Джонсона увеличить финансирование ВОЗ вслед за выходом из неё США британское издание называет примером того, какую роль Великобритания может сыграть в восстановлении равновесия. Однако демократическим нациям необходимо уже сейчас заполнить весь вакуум, который остался в многосторонних организациях, для того чтобы им не могли воспользоваться авторитарные государства.



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