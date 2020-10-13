Специалисты из Томска удешевили производство водородного топлива

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13.10.2020, 17:30, Новости дня

В Томском политехническом университете нашли достойную замену платине в топливном элементе. Напомним, что пластина из этого драгоценного металла используется как катализатор для производства электрического тока при окислении водорода.

Томские ученые предлагают заменить ее карбидом вольфрама высокой чистоты. Материал также стоит недешево, но намного меньше, чем платина.

Над данной задачей ужа давно работают исследовательские группы в разных странах мира, отмечают эксперты. Однако первыми к успеху пришли в Томске. Теперь остается разработать устройство с использованием полученного материала. Технология томских специалистов позволяет наносить на поверхность карбид вольфрама толщиной всего 70 нм.



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