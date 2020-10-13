 

Кьяра Ферраньи рассекретила пол второго ребенка

13.10.2020, 17:25, Разное

Fashion-блогер и бизнесвумен Кьяра Ферраньи и ее муж, рэпер Федерико Лючия, более известный под псевдонимом Fedez, в начале октября объявили о том, что готовятся стать родителями во второй раз. А несколько часов назад Кьяра, конечно же, снова на своей Instagram-странице рассекретила пол будущего малыша. Обычно знаменитости устраивают по этому поводу так называемую “гендер-пати”, на которую приглашают родных и друзей и при них разрезают торт с цветной начинкой, лопают шарики с конфетти – вариантов масса. Но Кьяра от всего этого отказалась, поручив данную миссию их с Федерико сыну Лео.

– Любовь моя, кто у мамы в животике – мальчик или девочка? – спрашивает сына Кьяра.
– Девочка, – отвечает Лео.
– Нет, у нее там динозавр, – шепчет на ухо сыну, в свою очередь, Федерико.
– Не-е-ет, там не динозавр, а девочка, – настаивает Лео.

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Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni)12 Окт 2020 в 1:04 PDT

Отметим, Федерико сделал предложение Кьяре во время своего выступления весной 2017 года. Однако свадьбу пришлось отложить: в конце октября стало известно, что Кьяра ждет ребенка. Малыш Лео появился на свет в марте 2018 года в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В сентябре 2018 года Кьяра и Федерико поженились. Церемония прошла в живописных окрестностях итальянского палаццо Dimora delle Balze. Праздник по случаю бракосочетания в сицилийском Ното начался за день до самой церемонии. Для своих многочисленных родственников и друзей пара арендовала несколько самолетов, украшенных хештегом #TheFerragnez. А вечером в Рalazzo Nicolaci гостей ждал первый праздничный ужин – репетиционный, на котором прозвучали трогательные речи друзей и родителей. Закончился праздник глубоко за полночь концертом Федерико Лючии и вечеринкой в парке аттракционов. 

Кьяра Ферраньи и Fedez с сыном



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