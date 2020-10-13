Светлану Владимирскую с пневмонией на самолете доставили из общины в больницу

13.10.2020, 16:51, Разное

У 51-летней Светланы Владимирской диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая вызвана коронавирусной инфекцией. Исполнительницу хита «Мальчик мой» на самолете санавиации доставили из общины в тайге, где она проживала, в больницу.

Звезда 90-х находится в медучреждении в Красноярске, а до этого она пребывала в другой небольшой больницы с другим заболеванием. Согласно данным издания Teleprogramma, жизни Светланы Владимирской ничего не угрожает. Ей будет отказано необходимое лечение, которое применяется для больных коронавирусом.

Популярность к артистке пришла после того, как она исполнила хит «Мальчик мой». Вскоре она перестала выступать и сосредоточилась на своей духовной жизни. В 2004 году Светлана Владимирская приняла решение вернуться в мир шоу-бизнеса, но это не продлилось долго. Она записала свои композиции в современном формате. На данный момент она является руководителем хора при религиозной общине. В собственности знаменитости находятся магазин и кафе.