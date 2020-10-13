Влад Топалов в облегающих брюках вызвал раздраженную реакцию подписчиков

13.10.2020, 16:49, Разное

Популярная ведущая Регина Тодоренко, являющаяся супругой известного певца Влада Топалова, разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором в компании с мужем призвала подписчиков поддержать новый челлендж. Внешний вид исполнителя, надевшего облегающие брюки, вызвал гнев у части фолловеров.

В кадрах видеоролика супруги, под звуки их нового совместного трека “Часовые пояса”, сходятся с разных сторон и соединяются в теплом поцелуе, после чего между ними, благодаря видеомонтажу, появляется их малыш. Видео ведущая сопроводила информацией о запуске парой нового челленджа, в рамках которого подписчикам необходимо опубликовать собственный мини-фильм с историей о любви. “За самый эффектный ролик мы подарим паре незабываемый уикенд в лучшем отеле вашего города”, – информировала хозяйка аккаунта. Отдельного внимания заслуживает необычный внешний вид Влада Топалова, облаченного в кожаную куртку, белую свободного кроя рубаху, шарф, а также облегающие спортивные брюки, фасон которых более характерен для велосипедистов.

Упомянутый элемент одежды певца неожиданно вызвал раздраженную реакцию у части посетителей микроблога. Таковые, в частности, восприняли брюки как женские “лосины” и заявили о неуместности облачения уважаемым многими кумира в такое “безобразие”. Кое-кто из подписчиков даже посоветовал исполнителю надевать их исключительно для езды в автомобиле, но никак для фотосессии. Впрочем, большинство поклонников больше сосредоточились на анонсированном челлендже и заявили о своем интересе к нему. За день видеоролик просмотрели более полутора миллионов подписчиков.