 

«А давайте все водоросли выкорчуем и съедим» – Елена Исинбаева предложила радикальное решение экологической проблемы Камчатки

13.10.2020, 16:52, Разное

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приняла участие в заседании Общественной палаты, посвященном вопросам экологии и ликвидации последствий загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.

Спортсменка отметила, что ознакомилась с результатами проб в акватории Тихого океана и выводами учёных Дальневосточного университета о том, что основной причиной катастрофы признаны красные приливы.

– Приливы — это действительно очень страшно. Я вот тоже из-за прилива только двукратной чемпионкой стала, а могла бы и третий раз выиграть. Тут главное — найти причину и устранить. Как говорят наши учёные, виной всему водоросли. Давайте в таком случае выкорчуем их все и съедим. Морская капуста очень полезна. Она фактически аналог мельдония, да и витаминами богата, — заявила Исинбаева.

Члены Общественной палаты признали инициативу легкоатлетки интересной и предложили создать федеральную программу «Камчатская водоросль», которая подразумевает очистку Тихого океана от всех водорослей. Для этой цели общественники предлагают построить соответствующий батискаф и подготовить водолазов для погружения на глубины. Также на побережье Камчатки появятся склады, где будут храниться водоросли.

В целом проект оценивается в 500 млрд рублей. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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