У МВФ есть вопросы к работе украинских антикоррупционных органов – Марченко

13.10.2020, 16:40, Новости дня

У Международного валютного фонда есть дополнительные вопросы по работе антикоррупционных органов в Украине и ограничениям заработной платы чиновников. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью ThePage, опубликованном 12 октября.

Министр подчеркнул, что Украины выполняет все необходимое для получения нового транша МВФ, однако дело не только в этом.

“Маяки [по программе] мы выполняем. Мы выполнили задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время – по уставу НАК [“Нафтогаз”]. Но дело не только в маяках… Есть вопросы по работе антикоррупционных органов и ограничению заработных плат наблюдательных советов. Это ключевые вопросы со стороны МВФ”, – пояснил Марченко.

По его словам, Рада уже приняла решение, которое позволит Кабмину самостоятельно устанавливать размеры заработных плат и их ограничений.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ “есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики”.