В ЦИК Украины рассказали, как проголосовать на выборах, если заболели

13.10.2020, 16:40, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала в Facebook информацию о том, как заболевшие избиратели смогут принять участие в выборах.

Как отметили в ЦИК, если у человека есть симптомы простуды, то он сможет проголосовать на участке в отдельной кабинке. При этом он должен быть в маске и иметь собственную ручку.

Люди, которые находятся на самоизоляции из-за болезни, смогут проголосовать дома.

Для этого необходимо написать заявление (в произвольной форме), приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку нужно прислать или передать в участковую комиссию, где избиратель голосует. Заявления принимаются до 20.00 23 октября.

Аналогичная процедура предусмотрена и для граждан, члены семей который получили положительный результат теста на коронавирус.

Пациенты, которые находятся в больнице, – смогут проголосовать в учреждении здравоохранения.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1225736351142113

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.