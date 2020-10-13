В России могут подорожать жизненно важные препараты

13.10.2020, 16:35, Разное



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В настоящий момент ведомства разрабатывают специальный документ, позволяющий производителям самостоятельно регулировать стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Как сообщил Vademecum, Минпромторг поддержал эту инициативу. Согласно документу, фармкомпании стран ЕАЭС смогут повышать цены на лекарства стоимостью до 100 рублей на уровень удорожания сырья, но не более чем до 100 рублей. В настоящий момент инициатива находится в стадии доработки и согласования с профильными ведомствами.

Еще в апреле крупные производители, в том числе «Фармстандарт», «Биосинтез» и «Дальхимфарм» сообщили Минпромторгу о своем намерении отказаться от выпуска порядка 50 наименований лекарств из перечня ЖНВЛП из-за низкой максимально допустимой цены. Из-за девальвации рубля и многочисленных экономических ограничений на фоне пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на импортное сырье, что привело к его резкому подорожанию. В частности, нерентабельным стал выпуск парацетамола, раствора глюкозы, ибупрофена, димедрола.

В декабре 2019 года приняты правила обязательной перерегистрации стоимости лекарств из перечня ЖНВЛП в 2019-2020 годах, но лекарств стоимостью до 100 рублей это требование не коснулось.

Отметим, что подобная ситуация происходит в РФ не в первый раз. Цены на препараты ЖНВЛП были зарегистрированы еще в 2009 году, и тогда за основу брались средние значения, которые предоставляли сами производители исходя из результатов продаж прошлого года. После девальвации рубля в 2014 году импортное сырье резко подорожало, поэтому некоторые препараты исчезли с российского рынка из-за нерентабельности обращения. Похожий сценарий реализуется сейчас: только в этом году в российских больницах возник дефицит фуросемида в ампулах — единственного в РФ петлевого диуретика для внутривенного введения. Он используется для купирования острого отека легких, лечения острой декомпенсации сердечной недостаточности, острой почечной недостаточности. Фармпроизводители отказываются от производства этого лекарства из-за слишком низкой предельной стоимости.

В начале октября НМИЦ гематологии выявил перебои с поставками 26 базовых онкопрепаратов в региональных больницах. Речь идет о недорогих препаратах, без которых невозможно полноценное лечение онкозаболеваний.