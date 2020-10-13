 

Мнение: Опасные велосипедисты

13.10.2020, 16:30, Разное

В Минске садисты в погонах избили брата Героя Беларуси Дарьи Домрачевой Никиту.

Парень не участвовал в протестах. Он проезжал мимо на велосипеде. Но его стащили с велосипеда и избили.

Вспомнился другой велосипедист, не в Минске, а в Москве. Кторый тоже не участвовал в протестах, но отморозки в погонах стащили его с велосипеда и избили.

Может силовики, что в Минске, что в Москве – как дурные псы, которые терпеть не могут велосипедистов и как минимум облаят велосипедиста?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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