Минздрав: Свободных коек для больных коронавирусом в России почти не осталось

13.10.2020, 16:23, Разное

Коечный фонд для коронавирусных больных в России занят уже почти на 90%. Врачи работают на пределе, хоть уже и по отлаженной весной схеме. При этом специалисты говорят, что пандемия сейчас на середине своего развития.

Ожидается, что рост числа заболевших будет наблюдаться примерно 20 дней. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале со ссылкой на Минздрав страны.

Специалисты отмечают, что коронавирус “повзрослел” и перебросился на лиц старше 65 лет. По словам эпидемиологов, до первой декады ноября улучшения обстановки ждать не стоит. Ситуация ожидаемая, ведь коронавирус – не исключение в сезонных инфекциях, передает RT.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вирус сделать управляемым. Для этого медики планируют привить 70 процентов населения страны до конца 2022 года.

За прошедшие сутки в России выявлено 13 866 новых случаев заболеваний новой инфекцией. 244 человека умерли. 7550 выздоровели.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что эпидемиологи спрогнозировали примерный выход России из второй волны коронавируса.