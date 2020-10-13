Российская семья заточила иностранца в кладовке ради выкупа

13.10.2020, 16:23, Разное

Российскую семью из Тюмени приговорили к тюремным срокам за то, что в течение пяти дней ее члены держали в кладовке молодого выходца из Таджикистана. Инцидент произошел в ноябре 2019 года.

19-летний иностранец торговал орехами у больницы, когда несколько россиян предложили скупить весь его товар. Но когда тот пришел заключать сделку, его схватили и заперли в кладовке. Парня периодически избивали и требовали выкуп за его освобождение. Однако вскоре ему удалось сбежать через окно и позвать на помощь.

Отца семейства приговорили к девяти, а двух его сыновей – к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает Ura.ru.