 

Ученые из США назвали продукты, вызывающие головную боль

13.10.2020, 16:17, Разное

Ученые из США после проведения многочисленных исследований назвали продукты, которые способны вызывать головную боль. Оказалось, что привычки в питании могут негативно влиять на самочувствие человека.
Исследователи установили, что продукты, которые богаты гистаминами, могут спровоцировать появление сильных головных болей. При этом, недомогание может быть не только временным, но и перерасти в хроническое. В случае, если в организме наблюдается переизбыток гистаминов, но при этом, недостаточно фермента диаминоксидазы, самочувствие может ухудшаться.

Если головные боли становятся частыми, то американские исследователи советуют исключить из рациона йогурты, шпинат, красное вино, копченое мясо, квашенную капусту, авокадо, сушеные фрукты и баклажаны. Данные продукты содержат большое количество гистаминов. Как отмечает издание «Слово и Дело», это вещество вырабатывают также бобовые и цитрусовые, бананы, помидоры и некоторые разновидности орехов.



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