Датские законодатели стали жертвой розыгрыша с «Тихановской»

13.10.2020, 15:17, Новости дня

Датские политики провели конфиденциальный конференц-звонок с человеком, который выдавал себя за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, сообщил парламент Дании.

Члены комитета по внешней политике, не зная того, в течение 40 минут разговаривали с женщиной, притворявшейся Тихановской, после чего звонок внезапно оборвался, говорится в заявлении парламента.

В заявлении отмечается, что помощники Тихановской, которая переехала в Литву вскоре после спорных выборов 9 августа в Беларуси, сообщили датским законодателям, что она не участвовала в таком разговоре.

Комитет установил, что беседа была розыгрышем.

Заместитель председателя комитета Михель Оструп Йенсен заявил, что разговор планировался в формате видеоконференции, но затем пародистка сказала политикам, что она не может добиться, чтобы ее веб-камера заработала, и поэтому общение проходило в аудиоформате.

Сайт пародистки был отслежен до России, сообщил Reuters Оструп Йенсен.

Вован, участник дуэта российских пранкеров «Вован и Лексус», известных тем, что жертвами их звонков-розыгрышей становятся знаменитости и политики, заявил Reuters по поводу разговора с «Тихановской»: «Возможно, мы имеем к этому некоторое отношение. Подробности появятся на следующей неделе».