 

США одобрили продажу истребителей F-35 Финляндии

13.10.2020, 16:10, Новости дня

Правительство США одобрило закупку Финляндией, которая не входит в НАТО, истребителей F-35 на сумму 12,5 миллиарда долларов.

Благодаря закупке, одобренной Госдепартаментом, эта скандинавская страна, имеющая общую границу с Россией, сможет нарастить свою военно-воздушную огневую мощь.

Сделка включает 64 истребителя F-35, оснащенных ракетами «воздух-воздух» и высокоточными управляемыми боеприпасами «воздух-земля», 66 двигателей F-135 производства компании Pratt & Whitney, а также сотни ракет.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности сообщило, что продажа была одобрена Госдепартаментом.

Новые самолеты придут на смену устаревающим истребителям F/A-18 и позволят модернизировать финляндское вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

В заявлении агентства говорится, что предложенная сделка не изменит военный баланс в регионе.

«С точки зрения национальных интересов США, жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании мощного и боеготового потенциала самообороны, – отмечается в пресс-релизе. – Предложенная продажа истребителей F-35 и сопутствующих ракет и боеприпасов обеспечит Финляндии надежный оборонный потенциал для сдерживания агрессии в регионе».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Начались клинические испытания «Триазавирина» на эффективность в лечении коронавируса

01.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляла деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

03.09 / На продажу выставлен суперкар Bugatti Veyron от Mansory

30.07 / Клишас указал на признание в мире наказаний за отчуждение территорий

28.09 / Путин поговоркой описал ситуацию с внутренним туризмом

18.07 / Следователи начали проверку после розлива дизтоплива в Москве-реке

30.06 / Умер актер из трилогии о «друзьях Оушена»

15.07 / Эксперт: Призывы к нарушению целостности РФ должны преследоваться по закону

16.08 / Le Monde – Евросоюз ввёл санкции против лидеров Белоруссии из-за подавления протестов

12.08 / Полицейские застрелили дагестанца в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска