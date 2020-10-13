Мнение: Средневековый город, который российские чиновники разрушили до основания

13.10.2020, 15:55, Разное

Бывали ли вы когда-нибудь в Выборге? Я – да. Уникальный город, основанный в средние века шведами, отжатый нашими у финнов в 40-е годы прошлого века и разваливающийся сейчас. Если в Питере хотя бы в центре все более или менее приведено в приличное состояние (если не заходить во дворы), то в прекрасном городе Выборге, по сути, уцелела только башня. И то только потому что ее и строили, чтоб ото всяких мудаков защищаться. К счастью, она свою функцию и сейчас выполнила. Все остальное – в руинах. Да, даже на центральных улицах.

Неужели все забили на этот город-музей и не выделяют денег на восстановление и реставрацию? Выделяют, причем миллиарды. Но выборгские чиновники живут по принципу: деньги мы получили, но ремонтировать мы, конечно же, ничего не будем.

В общем, на эту вопиющую ситуацию наконец-то, спустя столько лет, обратили внимание менты. И выяснилось (неожиданно), что сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Выборга, а это 700 млн. рублей, забрал себе глава комитета финансов Выборгского района.

А чуть позже правоохранительные органы поняли, что еще как минимум 800 лямов кто-то из бюджета взял. Но пока не установили, кто.

Насколько нужно о*уеть, чтобы так нагло пи*дить бабло. Просто выгребать из казны всё до последней монеты и НИЧЕГО не делать. То есть из федерального бюджета выделяют миллиарды на восстановление исторических памятников, на дороги и т.д., а город тем временем выглядит так, как будто его только что разбомбили. Что за слепая вера в безнаказанность?

Надеюсь, в ближайшее время Выборг начнут спасать и ремонтировать.