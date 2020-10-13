Юрий Лоза предложил критиковавшей бедных мужчин Анастасие Самбурской поделиться деньгами

13.10.2020, 15:53, Разное

Композитор Юрий Лоза прокомментировал заявление актрисы Анастасии Самбурской о том, что она не будет встречаться с мужчиной, который мало зарабатывает. Он предложил артистке поделиться денежными средствами с теми, кого она критикует.

В соцсетях Анастасия Самбурская ответила на вопрос подписчиков о том, связала бы она свою жизнь с пожарным. Актриса посмотрела информацию о размере средней заработной платы сотрудников МЧС в РФ и отметила, что этой суммы может хватить только на покрытие ее коммунальных платежей и парковки авто. Знаменитость заявила, что не стала бы выходить замуж за мужчину, который зарабатывает меньше нее. Она намекнула, что может за день заработать месячный оклад пожарного. При этом, Анастасия Самбурская не намерена обеспечивать своего избранника, так как она сама «получила образование и корячилась».

Подписчики отметили, что большинство людей в стране работают достаточно, но при этом, немного получают. Актриса отреагировала достаточно резко и спросила, «кто им мешал выбрать профессию, способную их полностью обеспечить».

Высказывание Анастасии Самбурской в беседе с журналистами «НьюИнформ» прокомментировал Юрий Лоза. По словам композитора, многие люди, получающие «смешную» зарплату, выполняют действительно важную работу. Он считает, что артистка может поделиться своими доходами с бедными, если считает, что слишком много зарабатывает.

Ранее Анастасия Самбурская резко высказалась по поводу своей коллеги Агаты Муцениеце, высмеяв ее поведение в отношении бывшего супруга Павла Прилучного.