Сергей Соседов: «Конфликт Игоря Крутого и Эмина Агаларова носит «темный» характер»

13.10.2020, 15:53, Разное

После того, как Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Эмином Агаларовым в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!», об этом высказался музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, эта история носит «темный» характер и связана с «бизнес-разборками».

Сергей Соседов прокомментировал скандал в беседе с журналистами издания iReactor. О размолвке Игоря Крутого с Максимом Фадеевым и Эмином Агаларовым стало известно еще пять лет назад. Однако после высказываний композитора эта история стала набирать новые обороты. По его словам, все они хотели быть причастными к созданию Русской национальной музыкальной премии. Однако коллегам Игоря Крутого было не по душе, что именно он выступил инициатором. Поэтому продюсер и Эмин Агаларов сговорились против него. Как отметил Игорь Крутой, они начали распространять слухи о его долге перед Михаилом Гуцериевым в размере 1,5 миллионов долларов на организацию проекта. Композитор в беседе на YouTube-канале отметил, что это вранье.

Эмин Агаларов, в свою очередь, утверждает, что обвинения Игоря Крутого беспочвенны. Также он опубликовал документы, согласно которым композитор до сих пор не возместил ему затраты. Певец ждет публичных извинений от него и опровержения ранее указанной информации.

Музыкальный критик считает, что проекты, которые предполагают большое финансирование, всегда связаны с тайнами и скандалами. Поэтому Сергею Соседову трудно назвать истинную причину ссоры Эмина Агаларова и Игоря Крутого. Возможно, «бизнес-разборки» также затронули и сферу влияния в российском шоу-бизнесе. Этот конфликт критик назвал «темным» и отметил, что даже следствие при желании не сможет найти источники финансирования.