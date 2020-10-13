 

В РФ заняты почти 90% коек для пациентов с COVID-19

13.10.2020, 15:48, Новости дня

В РФ занято почти 90% больничных коек, которые предназначены для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«На сегодняшний день у нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, – это пациенты с легкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться по сути дома. Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% – вот еще 20% освободившегося коечного фонда», – сказал замглавы Минздрава, выступая во вторник на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), передает ТАСС.

Ранее Гриднев сообщил, что пандемия коронавируса сейчас находится на середине своего развития.

Между тем количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в РФ возрослоза сутки на 244 – это максимум за все время эпидемии в стране.



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