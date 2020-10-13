Реконструкция стадиона «Сатурн» идет в соответствии с графиком

13.10.2020, 15:47, Новости

Теги: Бюджет, Спорт, Строительство

Представители органов исполнительной власти 13 октября оценили ход реконструкции главного стадиона Рыбинска «Сатурн». Работы ведутся в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

– Планируется полное обновление легкоатлетического ядра и восточной трибуны, – рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Все мероприятия выполняются в соответствии с графиком. Завершить работы планируется в октябре 2021 года.

Проектом предусмотрена реконструкция восточной трибуны вместимостью 2078 посадочных мест и футбольного поля размером 110 на 72 метра с круговой дорожкой длиной 400 метров. Для занятий легкой атлетикой будут оборудованы беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, с шестом, для метания диска и молота. Также стадион оснастят техническими средствами, необходимыми для предотвращения террористических актов, и современной системой пожарной безопасности.

К настоящему времени в полном объеме проведены демонтажные мероприятия и заливка монолитного фундамента с инженерными коммуникациями. На 50 процентов выполнено устройство фундаментов восточной трибуны из сборных бетонных блоков, а также информационного табло. Сейчас строители приступили к монтажу центральной лестницы, устройству дренажной системы и подготовке основания для беговых дорожек.

За осень подрядчик планирует подготовить футбольное поле, беговые дорожки и легкоатлетический сектор для последующей укладки газона и резинового покрытия. А в зимний период – изготавливать и монтировать ограждения на поле, а также устанавливать сиденья на трибуне.