Премьер-министр Франции призывает «продолжать жить» несмотря на вторую волну — но ничего не исключает

13.10.2020, 15:30, Новости дня

Глава французского правительства Жан Кастекс заявил, что не исключает в рамках борьбы против второй волны коронавируса никаких мер, передаёт France 24. Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что власти хотели бы избежать возвращения общенациональных карантинных ограничений, и призвал граждан «продолжить жить» и работать.

Францию накрыла мощная вторая волна пандемии коронавируса — и премьер-министр страны Жан Кастекс не исключает никаких решений.

В понедельник, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение карантинных мер регионального уровня, премьер ответил так:

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Исключать нельзя ничего. Учитывая ситуацию в наших больницах, исключать нельзя ничего. Всеобщего национального карантина желательно было бы избежать, и это возможно, если мы все приложим усилия.

С момента введения всеобщего карантина в мае французские власти продолжают напоминать гражданам о том, что им придётся научиться жить с вирусом. К концу лета многие компании вернули своих сотрудников в офисы, но уже с новыми санитарными протоколами.

По всей стране также открылись и школы, благодаря чему французские родители смогли вернуться на работу.

ЖАН КАСТЕКС: Моя цель — обеспечить возобновление и продолжение хозяйственно-экономической деятельности. Французские предприятия продолжают работать — работаете вы, работаю я, работают большинство людей, за исключением ряда секторов. Надо продолжать жить.

В связи с ростом статистики по новым случаям заражения коронавирусом девять французских городов, включая Париж, перевели на самую высокую «степень готовности». В результате вступили в действие ограничительные меры, включая закрытие спортзалов и баров.

Окажется ли этих мер достаточно для замедления распространения инфекции — пока не ясно.

Дата выхода в эфир 12 октября 2020 года.